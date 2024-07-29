В Ростове с 29 июля ожидается массовое отключение света

Фото: ростов.ру

На новой рабочей неделе в Ростове тысячи жителей останутся без света. Об этом сообщил «Донэнерго» на своем сайте.В понедельник, 29 июля, с 9:00 без света останутся жители улиц 11-я Линия, 41-191, 34-84; 13-я Линия, 31-89, 34-86; 15-я Линия, 53-87, 62-94; Листопадова, 45-97, 30-66 и 1-й Пролетарской, 37-67, 34-64.Во вторник, 30 июля, обесточат квартиры в переулке Чувашском; на улицах Шатовской; Терской и Орловской. Это произойдет с 9:00 до 17:00.В среду, 31 июля, с 9:00 до 16:00 лампочки погаснут на улицах 2-й Киргизской, 46-58, 67-91; Казахской, 58-74; в переулках Обском, 2-38, 3-17; Уральском, 1-31, 2-36; Ухтомском, 1-35, 2-38.Также в этот день отключат свет на улицах Дундича, 26-62, 23-67; Конституционной, 66-84, 63-101; 20 лет Октября, 72-114, 81-125; Кемеровской, 70-114, 65-109; Калужской, 82-96, 103-127; Глинки, 98-120, 95-119; Мурманской, 96-126, 91-117; Камской, 92-118, 101-127; Волжской, 110-138, 101-127; Брестской, 2-36; Карбышева, 30-42; 1-й Грамши, 15-39, 30-60; 2-й Грамши, 57-91, 54-72; Гончарова, 26-38, 29-39 и Можайской, 35-47. Света не будет в период с 9:00 до 17:00.На час дольше, с 9:00 до 18:00, без света оставят жителей домов на улицах Белой, 1-21; Каратаева, 1-81, 2-134; Просторной, 7-21, 37-47, 65, 101-103, 264-268, 267; в переулках 1-м Колхозном, 2-10, 1-11, 370а, 370б, 370в; 2-м Колхозном, 1-15, 2-16; 3-м Колхозном, 1-15, 2-14; 4-м Колхозном, 1; СНТ «Волна»; на улицах Ремизова, 1а; Плодовой, 48; в переулке 1-м Санинструкторском, 1-13, 2-8 и на улице Совхозной, 21.В четверг, 1 августа, обесточат дома на улицах 2-й Киргизской, 46-58, 75-91; Казахской, 58-72; в переулках Обском, 2-38, 3-17; Уральском, 1-31, 2-36 и Ухтомском, 1-35, 2/60. Электроэнергии не будет в период с 9:00 до 16:00.В этот же день с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах Дундича, 26-62, 23-67; Конституционной, 66-84, 63-101; 20 лет Октября, 72-114, 81-125; Кемеровской, 70-114, 65-109; Калужской, 82-96, 103-127; Глинки, 98-120, 95-119; Мурманской, 96-126, 91-117; Камской, 92-118, 101-127; Волжской, 110-138, 101-127; Брестской, 2-36; Карбышева, 30-42; 1-й Грамши, 15-39, 30-60; 2-й Грамши, 57-91, 54-72; Гончарова, 26-38, 29-39 и Можайской, 35-47.Отключение электроэнергии связано с проведением технического обслуживания оборудования.