В Ростове жителям предложили жаловаться в прокуратуру на холод в квартирах

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону организована горячая линия по вопросам теплоснабжения в многоэтажках. Об этом рассказали 26 января в региональной прокуратуре.Напомним, в начале января в Ростове начались морозы. Температура воздуха достигла -10…-15 градусов. В некоторых районах города также возникли проблемы с отоплением. Всем жителям Советского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов (потребителям услуг РТС) обещали произвести перерасчёт по статье «отопление» за некачественно предоставленную коммунальную услугу.- В связи с многочисленными обращениями граждан, публикациями в средствах массовой информации об оказании услуг по теплоснабжению в многоквартирных домах ненадлежащего качества прокуратурой города Ростова-на-Дону организована «горячая линия»,- сказано в сообщении.Граждане могут обратиться по горячей линии с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефону: 8-961-419-72-77.