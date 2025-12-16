Новости
В Ростове с 1 января поэтапно подорожают коммунальные услуги

С 1 января 2026 года ростовчане заметят удорожание коммунальных услуг. Предельные индексы платы за ЖКУ утвердили 12 декабря.

Тарифы на ЖКУ вырастут поэтапно: скромный подъём в начале 2026 года и резкий скачок к осени.

С января по сентябрь рост составит 1,7% к декабрю 2025-го. Семья с счётом в 5000 рублей заплатит около 5085 рублей.

Главное повышение — в четвёртом квартале: с октября тарифы взлетят на 11% от январского уровня. Итог — те же 5000 рублей превратятся в 5550–5600 рублей к декабрю, без учёта роста потребления.

Начальный скачок связан с повышением НДС с 2026 года. Осеннее удорожание спровоцируют инфляция, рост цен на энергоносители, налоги, износ инфраструктуры и затраты на производство ресурсов.
