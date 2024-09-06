В Ростове родные разыскивают пропавшего 18-летнего парня

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону пропал 18-летний парень. Родные Дмитрия Эша не видели его с 25 августа.Молодой человек в тот день ушел по делам и больше не возвращался. После самостоятельных поисков близкие обратились за помощью. Они написали заявление в полицию и попросили помочь в поисках волонтеров.Рост парня – 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые.В день исчезновения на Дмитрии были темно-фиолетовая футболка, черные штаны и черные кроссовки.Если вам известно местонахождение Дмитрия, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-550-10-54.