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В Ростове прошла эвакуация школы олимпийского резерва

В Ростове прошла эвакуация школы олимпийского резерва

В Ростове-на-Дону прошла эвакуация школы олимпийского резерва № 2. Детей и сотрудников учреждения вывели на улицу 12 февраля около 14:30.

К зданию спортшколы прибыли все экстренные службы. От МЧС привлекали четверо спасателей и одну спецмашину. После проверки здания ребята и работники учреждения вернулись к занятиям. Причины внезапной эвакуации пока остаются неизвестными.

Возможно, что в школе решили провести учения, но не исключено, что могло поступить сообщение о минировании, как несколькими неделями ранее в другие образовательные учреждения донской столицы. Подробности уточняются.
Фото:Яндекс.Карты
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