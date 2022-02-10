В Ростове прошла эвакуация школы олимпийского резерва

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В Ростове-на-Дону прошла эвакуация школы олимпийского резерва № 2. Детей и сотрудников учреждения вывели на улицу 12 февраля около 14:30.К зданию спортшколы прибыли все экстренные службы. От МЧС привлекали четверо спасателей и одну спецмашину. После проверки здания ребята и работники учреждения вернулись к занятиям. Причины внезапной эвакуации пока остаются неизвестными.Возможно, что в школе решили провести учения, но не исключено, что могло поступить сообщение о минировании, как несколькими неделями ранее в другие образовательные учреждения донской столицы. Подробности уточняются.