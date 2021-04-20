В Ростове прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального

В Ростове-на-Дону состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На мероприятие пришли порядка 500-700 человек.Днем 21 апреля правоохранители перекрыли движение на пешеходной зоне в районе Театральной площади. Также фан-барьеры установили у здания регионального правительства на площади Советов. По периметру ограждений дежурили военные. К центру города стянули и сотрудников ОМОН в полной экипировке. Даже несколько бригад спасателей прибыли на место проведения несанкционированного митинга.Начало акции запланировали на 19 часов на Театральной площади. Но буквально за пару часов до назначенного времени место сбора перенесли на улицу Пушкинскую. Там же стартовали и предыдущие несогласованные акции в поддержку российского оппозиционера.К зданию Донской публичной библиотеки пришли около 500-700 человек. К 20 часам началось шествие в сторону улицы Большой Садовой, сопровождавшееся лозунгами в поддержку Алексея и Юлии Навальных. Полицейские спокойно сопровождали митингующих. Несанкционированная акция прошла без эксцессов.В районе проспекта Ворошиловского люди стали потихоньку расходиться. Около 21:00 в центре города митингующих практически не осталось, и акция завершилась.