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В Ростове найдена живой пропавшая 14-летняя девочка

В Ростове найдена живой пропавшая 14-летняя девочка
В Ростове-на-Дону живой нашли пропавшую 14-летнюю девочку. О местонахождении Ангелины Б. ничего не было известно с 4 ноября.

В праздничный День народного единства школьница отправилась гулять. Спустя пару часов она перестала выходить на связь и домой не вернулась. Последний раз Ангелину заметили на улице Адыгейской в Кировском районе города.

Добровольцы разыскивали девочку в нескольких районах города около двух суток.

О том, что Ангелину нашли живой, сообщили 5 ноября. Где все это время находилась школьница, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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