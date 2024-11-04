В Ростове пропала 22-летняя девушка, нуждающаяся в медпомощи
Девушка ушла в неизвестном направлении накануне Дня народного единства. Вскоре она перестала отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.
Согласно ориентировкам, рост Дарьи составляет около 180 сантиметров. Пропавшая плотного телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета ростовчанка была в черную куртку и коричневые штаны. С собой она взяла сине-голубую сумку.
Если вы видели Дарью Попову, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.