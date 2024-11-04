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В Ростове пропала 22-летняя девушка, нуждающаяся в медпомощи

В Ростове-на-Дону пропала 22-летняя девушка, которая нуждается в медицинской помощи. Последний раз Дарью Попову видели 3 ноября.

Девушка ушла в неизвестном направлении накануне Дня народного единства. Вскоре она перестала отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Согласно ориентировкам, рост Дарьи составляет около 180 сантиметров. Пропавшая плотного телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета ростовчанка была в черную куртку и коричневые штаны. С собой она взяла сине-голубую сумку.

Если вы видели Дарью Попову, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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