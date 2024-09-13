В Ростове произошло массовое отключение света в Александровке
В Ростове 13 сентября произошло массовое отключение света в Александровке. Около 15:00 обесточены оказались часть домов на восьми улицах микрорайона.
Электричество пропало на улицах Кржижановского, Солидарности, Краеведческой, а также в переулках Роговском, Красных Партизан, Цусимском и проспекте 40-летия Победы.
По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, восстановительные работы займут около трех часов. Свет планируют восстановить до 18:00.