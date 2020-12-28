Стало известно, где можно запустить салют в Ростове

Стало известно, где в Ростове можно запустить салют на новогодних праздниках. Чтобы предотвратить аварии и получение травм, администрация донской столицы утвердила восемь районов, где разрешено использовать пиротехнику.В их число вошли Октябрьский (в парках 70-летия Победы и Корнея Чуковского) и Советский (на проспекте Коммунистическом, 74 и на площади напротив администрации) районы. В Железнодорожном районе - на Рабочей площади, в Ворошиловском - на площади напротив администрации и на бульваре Комарова, 28/5. Салюты разрешено запускать в Пролетарском (на Театральной площади) и Первомайском (на площади Мира) районах.Использовать пиротехнику дончане могут и в Ленинском и Кировском районах. Однако конкретные места запуска администрация пока не определила.