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В Ростове прогнозируют потепление после сильных морозов. Теплая погода ожидается уже на следующей неделе.В понедельник, 19 февраля, столбики термометров поднимутся днем до +1 градуса, а вечером опустятся до -6. Пройдет небольшой дождь. На следующий день будет пасмурно. Температура днем составит - 1 градус, ночью похолодает до -4. В среду будет облачно, температура повысится до +2 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса.В четверг, 22 февраля, днем ожидается потепление до +5 градусов. Вечером температура опустится до -1 градуса. Осадков не ожидается. В пятницу небо затянет облаками. Погода будет теплой, +7 градусов днем. Вечером станет прохладнее, до +1 градуса.