В Ростове посреди дороги в переулке Бурном образовалась дыра

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе посреди проезжей части образовалась пробоина. Снимки с места 7 июня разместили горожане в соцсетях.По словам ростовчан, огромная дыра появилась на пересечении улицы Республиканской и переулка Бурного. На кадрах видно, что пробоина в глубину достигла около полуметра.- Под асфальтом образовывается пустота, а после сезона дождей так вообще целый участок может уйти под землю, - пишут пользователи в соцсетях.Проезжающие на аварийном участке машины легко могут провалиться под землю. Тогда машину придется вытаскивать с помощью подъемного крана.Чтобы избежать ДТП, ростовчане просят залатать дыру в ближайшее время.