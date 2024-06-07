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В Ростове посреди дороги в переулке Бурном образовалась дыра

В Ростове посреди дороги в переулке Бурном образовалась дыра
В Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе посреди проезжей части образовалась пробоина. Снимки с места 7 июня разместили горожане в соцсетях.

По словам ростовчан, огромная дыра появилась на пересечении улицы Республиканской и переулка Бурного. На кадрах видно, что пробоина в глубину достигла около полуметра.

- Под асфальтом образовывается пустота, а после сезона дождей так вообще целый участок может уйти под землю, - пишут пользователи в соцсетях.

Проезжающие на аварийном участке машины легко могут провалиться под землю. Тогда машину придется вытаскивать с помощью подъемного крана.

Чтобы избежать ДТП, ростовчане просят залатать дыру в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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