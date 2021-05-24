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В Ростове после пожара на Стачки восстановили движение троллейбусов

В Ростове после пожара на Стачки восстановили движение троллейбусов
В Ростове восстановили движение троллейбусов на проспекте Стачки 1902 года. Транспорт начал курсировать после полудня 26 мая.

Ранее троллейбусные маршруты были приостановлены из-за поврежденной контактной сети. ЧП произошло около 6 часов в этот же день. Тогда на ходу загорелся автобус №67, направлявшийся в сторону центра города. Шофер сразу остановил транспорт и вместе с пассажирами вышел на улицу. Через несколько минут огонь распространился по всему салону.

Прибывшие спасатели потушили пламя, однако от автобуса к тому моменту остались лишь металлические конструкции. Огонь поднимался до линии электропередач и повредил контактную сеть. Ее обесточили, поэтому троллейбусы туда не могли доехать. В частности, пришлось приостановить движение транспорта №№ 8, 10 и 12. Через несколько часов сеть восстановили. Троллейбусы снова выполняют маршруты, проходящие через проспект Стачки.

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