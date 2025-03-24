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В Ростове после масштабного пожара на Буденновском восстановили дорожное движение

В Ростове после масштабного пожара на Буденновском восстановили дорожное движение
В Ростове-на-Дону возобновили движение по проспекту Буденновскому. Об этом сообщили представители УГИБДД по Ростовской области.

Из-за крупного пожара в ТЦ «Астор» 24 марта полностью перекрыли движение от Красноармейской до Максима Горького. Это привело к масштабной пробке от Центрального рынка до места ЧП.

К полудню сотрудники Госавтоинспекции разрешили движение по проспекту в одном направлении. А к 12:30 полностью восстановили нормальное движение.

Напомним, утром 24 марта на Буденновском проспекте в торговом центре вспыхнул пожар. Огонь охватил сотни квадратных метров, распространившись по всем этажам комплекса и перекинувшись на крышу жилого дома № 51. Спасатели эвакуировали жильцов.
Фото: Ростов ру
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