В Ростове после масштабного пожара на Буденновском восстановили дорожное движение

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В Ростове-на-Дону возобновили движение по проспекту Буденновскому. Об этом сообщили представители УГИБДД по Ростовской области.Из-за крупного пожара в ТЦ «Астор» 24 марта полностью перекрыли движение от Красноармейской до Максима Горького. Это привело к масштабной пробке от Центрального рынка до места ЧП.К полудню сотрудники Госавтоинспекции разрешили движение по проспекту в одном направлении. А к 12:30 полностью восстановили нормальное движение.Напомним, утром 24 марта на Буденновском проспекте в торговом центре вспыхнул пожар. Огонь охватил сотни квадратных метров, распространившись по всем этажам комплекса и перекинувшись на крышу жилого дома № 51. Спасатели эвакуировали жильцов.