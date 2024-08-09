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В Ростове под суд пойдет водитель автобуса, из которого выпала девочка и скончалась

В Ростове под суд пойдет водитель автобуса, из которого выпала девочка и скончалась
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автобуса. Его подозревают по статье «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Согласно версии следствия, водитель автобуса не убедился, что все пассажиры вышли из салона транспорта на Буденновском проспекте. Когда мужчина нажал на «газ», он открыл пассажирскую дверь и 10-летняя девочка выпала из салона общественного транспорта на дорогу. В результате произошедшего несовершеннолетняя скончалась в больнице через несколько дней.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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