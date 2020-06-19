Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся более 10,5 тысяч человек

На Дону под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся более 10,5 тысяч человек
В Ростовской области под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 10 595 человек. Об этом 20 июня сообщили в правительстве региона.

Большинство из них находятся на самоизоляции по месту жительства. На сегодняшний день с медицинского наблюдения сняты более 40,5 тысячи человек.

Всего, по данным на 20 июня, в Ростовской области зарегистрирован 8381 случай заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 145 человек. За весь период жертвами covid-19 стали 85 человек.

В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 45 человек. Выздоровели за весь период 4018 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.