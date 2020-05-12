В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся 129 детей

В донской столице под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 129 детей. Всего в Ростове в поле зрения медиков попали 1 226 человек.По данным городской администрации, в обсерваторе размещены 26 человек.Стационарное лечение получают 138 заболевших, из них 84 находятся в ЦГБ имени Семашко, а 54 - в 20-й городской больнице.Всего в регионе зафиксировали 2 111 инфицированных. С начала пандемии от коронавируса погибли 25 человек.