В Ростове по неизвестным причинам на полгода перенесли концерт «Ночных снайперов»



Концерт «Ночных снайперов» в Ростове перенесли на полгода. Об этом 11 марта сообщила лидер группы Диана Арбенина. По её словам, расписание юбилейного тура изменилось по причинам, не зависящим от музыкантов.



Помимо Ростова-на-Дону, концерты перенесли в Волгограде и Краснодаре. Они запланированы на осень 2019 года, однако точные даты пока не известны. Певица заверила фанатов, что все купленные билеты будут действовать.



Отметим, что в январе 2019 года Арбенина перенесла инфаркт. Её госпитализировали во Франции, где она отдыхала на лыжном курорте. Сейчас вокалистка уже вернулась в строй, вместе с «Ночными снайперами» она уже успела дать несколько концертов.