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В Ростове по неизвестным причинам на полгода перенесли концерт «Ночных снайперов»

В Ростове по неизвестным причинам на полгода перенесли концерт «Ночных снайперов»
Концерт «Ночных снайперов» в Ростове перенесли на полгода. Об этом 11 марта сообщила лидер группы Диана Арбенина. По её словам, расписание юбилейного тура изменилось по причинам, не зависящим от музыкантов.

Помимо Ростова-на-Дону, концерты перенесли в Волгограде и Краснодаре. Они запланированы на осень 2019 года, однако точные даты пока не известны. Певица заверила фанатов, что все купленные билеты будут действовать.

Отметим, что в январе 2019 года Арбенина перенесла инфаркт. Её госпитализировали во Франции, где она отдыхала на лыжном курорте. Сейчас вокалистка уже вернулась в строй, вместе с «Ночными снайперами» она уже успела дать несколько концертов.

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