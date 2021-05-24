В Ростове к поискам 25-летней девушки подключились волонтеры
К поискам пропавшей без вести девушки в Ростове подключились волонтеры. 25-летняя Галина Хлобыстина почти месяц не выходит на связь с близкими.
Последний раз девушку видели 2 мая. Ростовчанка ушла из дома в Кировском районе и до сих пор не вернулась. Родные пытались найти ее самостоятельно, но дозвониться до Галины им не удалось. Друзья девушки не знают, где она может находиться. В отчаянии родственники написали заявление в полицию. Через неделю к поискам подключились и волонтеры.
На вид девушке около 23-25 лет. У нее светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост - около 165-170 сантиметров. На затылке у ростовчанки тату в виде компаса.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Галины Хлобыстиной, позвоните по номерам: 8(800)700-54-52, 8 (863) 249-23-66 или 8 (863) 249-22-24.