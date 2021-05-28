В Ростове планируют открыть университетский кампус мирового уровня

В Ростове-на-Дону планируют открыть университетский кампус мирового уровня. Строительство современного кампуса обсудили 31 мая в московской школе управления «Сколково». Сессию провели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В обсуждении также принял участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В ходе встречи рассмотрели критерии, которыми должен обладать современный кампус, а также обсудили вопросы показателей эффективности такого образовательного учреждения.С просьбой поддержать инициативу создания кампуса мирового уровня глава донского региона Василий Голубев обратился к председателю Правительсва РФ Михаилу Мишустину еще в октябре 2020 года. Кампус планируют построить в исторической части города на базе ДГТУ.- Планируется создание восьми объектов капитального строительства: четыре учебно-лабораторных корпуса, три общежития, ледовая арена и футбольный стадион. Реализация проекта рассчитана на три года (с 2021 по 2024), - рассказал Василий Голубев. - Мы заинтересованы, чтобы высококвалифицированные молодые специалисты не только обучались, но и оставались работать в Ростовской области. Университетский кампус станет драйвером развития социальной и экономической сфер донского региона.На сегодняшний день министерство науки и высшего образования РФ уже согласовало проекты заданий инвестиционного проекта. Кампус мирового уровня планируют построить с привлечением средств федерального и областного бюджетов, а также финансовых инвестиций частных компаний.Во время обсуждения Дмитрий Чернышенко отметил, что идея создания в России современных учебных кампусов принадлежит президенту РФ.- До 1 декабря 2022 года мы планируем начать реализацию не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей кампусов, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу, - отметил зампредседателя правительства РФ.Министр науки и высшего образования подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать ВУЗ на его дальнейшее стратегическое развитие и быть органически вписанным в среду города.- Университетский кампус - не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации – и при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни, - подытожил Валерий Фальков.