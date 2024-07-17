В Ростове пьяный мужчина справил нужду в урну

Фото: ростов.ру

В Ростове напротив автовокзала на Сиверса мужчина справил нужду в урну. Неприличным инцидентом поделился Donday.История произошла 17 июля около 8:30. Два приятеля шли по проспекту, и в какой-то момент один из них захотел в туалет. Однако он не стал искать кусты или укромное место и воспользовался урной. Судя по всему, мужчина просто не успел бы найти туалет.На кадрах видно, что только один из приятелей испытывает стыд. Он оглядывается по сторонам, боясь, что его увидят знакомые.После того как нужда была удовлетворена, друзья продолжили свой путь.