Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове, не смотря на ограничения, началась подготовка к купальному сезону

В Ростове, не смотря на ограничения, началась подготовка к купальному сезону
Пляжи донской столицы готовят к купальному сезону, не смотря на действующие ограничения. Соответствующую информацию сообщили в управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Из года в год подготовка к купальному сезону начинается с 1 июня. В этом году пляжи начали обустраивать в тоже время, не смотря на то, что режим самоизоляции все еще действует. На территории пляжей «Левобережный», «Дружба» и Зеленый остров все работы уже почти завершены.

В ведомстве отметили, что на участках проводятся санитарные обработки и установки пандусов для людей с ограниченными возможностями. Также ведется установка спасательных постов и медпунктов. Искупаться ростовчане смогут только тогда, когда выйдет особое распоряжение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.