В Ростове, не смотря на ограничения, началась подготовка к купальному сезону

Пляжи донской столицы готовят к купальному сезону, не смотря на действующие ограничения. Соответствующую информацию сообщили в управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.Из года в год подготовка к купальному сезону начинается с 1 июня. В этом году пляжи начали обустраивать в тоже время, не смотря на то, что режим самоизоляции все еще действует. На территории пляжей «Левобережный», «Дружба» и Зеленый остров все работы уже почти завершены.В ведомстве отметили, что на участках проводятся санитарные обработки и установки пандусов для людей с ограниченными возможностями. Также ведется установка спасательных постов и медпунктов. Искупаться ростовчане смогут только тогда, когда выйдет особое распоряжение.