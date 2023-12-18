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В Ростове перекроют движение транспорта на левом берегу Дона

В Ростове перекроют движение транспорта на левом берегу Дона
В Ростове с 20 декабря перекроют движение транспорта на левом берегу Дона. О неудобствах предупредили в департаменте автодорог города.

Под ограничения попадет участок улицы 1-й Луговой. Речь идет об отрезке от Западного подъезда до дома № 44 «С». В течение двух месяцев там запланированы работы по прокладке труб. Открыть движение планируют после 17 февраля 2024 года.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться проездом со стороны проспекта Сиверса.
Фото: Яндекс.Карты
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