В Ростове пенсионерке, больше года живущей без воды, грозят штрафом за антисанитарию
В центре Ростова-на-Дону пенсионерка уже год живёт без горячей и холодной воды. Луиза Дмитриевна Коленова, которой исполнилось 73 года, не дождалась помощи ни от управляющей компании, ни от районной администрации, ни от управления ЖКХ. К тому же на её голову свалилась новая беда: женщину грозятся привлечь к административной ответственности.
Летом 2019-го Rostov.ru рассказывал историю Луизы Дмитриевны, проживающей в доме № 124 по улице Станиславского. В июне, когда после профилактических мероприятий ей дали горячую воду, в ванной прорвало трубу. Поток стал вырываться из стены, затапливая и её квартиру и те, что расположены ниже. Приехавшие слесари перекрыли воду, а так как было неясно, где именно случился прорыв, разобрали часть стены. Затем почесали в затылке и ушли. Больше в квартире никакие работы не проводились. Приходили «мастера» из управляющей компании «РИК», но они тоже не нашли место порыва.
- Через какое-то время выяснилось, что из «РИКа» уволились все слесари-сантехники, так как управляющая компания не отличается добросовестностью, - рассказывает пенсионерка. - После этого я пошла в администрацию Кировского района, в управление ЖКХ, просила, чтобы мне дали мастера. Там посоветовали найти его на Центральном рынке.
Женщина ходила в водоканал, но там тоже услышала отказ, так как её квартира не приватизирована. Единственное, что ей смогли предложить, — поставить пломбы на трубы, чтобы не случилась новая авария. Если в течение лета 2019-го у Луизы Коленовой иногда из крана падало несколько капель, то с октября она осталась вовсе без воды.
Из-за отсутствия канализации и других коммунальных удобств женщина вынуждена выбрасывать свои отходы в баки на улице, каждый день носить воду из соседнего магазина. Она не может элементарно убрать в квартире. Постоянно бегая по инстанциям и таская на себе бутылки, она стала испытывать проблемы со здоровьем: спина согнулась почти пополам, появилась утомляемость, к тому же у женщины с детства больное сердце.
Хрупкая старушка не находит сил, чтобы вынести испорченные из-за потопа тяжёлые предметы, и они стоят, перегораживая полквартиры. Из дырки в стене, оставленной слесарями, постоянно ползут тараканы и муравьи, которые не дают ей спать.
И вдруг — новая напасть. В почтовом ящике она нашла письмо из администрации Кировского района. В нём говорилось о том, что квартира Коленовой находится в неудовлетворительном состоянии, захламлена, инженерные коммуникации и сантехнические приборы не соответствуют нормам. «В рамках действующего законодательства и с целью устранения возможности залития расположенной ниже квартиры Вам необходимо привести указанное помещение и сантехнические приборы в надлежащее санитарное и техническое состояние», - сказано в сообщении. Иначе — административная ответственность.
Выходит, что помочь маленькой худенькой пенсионерке отказываются, а привлечь к взысканию — пожалуйста. Когда, будучи в администрации, Луиза Дмитриевна сказала, что её управляющая компания — «РИК», секретарь просто засмеялась и показал ей толстую папку с жалобами от пострадавших жильцов. На днях она снова получила уведомление о заказном письме, ожидающем её на почте.
Коленова и рада бы убрать своё жилище, вынести хлам, вымыть пол, привести в порядок унитаз, раковину и ванну. Но у неё просто нет на это сил и возможностей. Городские власти, которые хвалятся большим количеством волонтёров Конституции, не могут найти пару человек, которые бы за несколько часов помогли скромной старушке. Намного легче написать ей несколько писем, а затем прислать штраф или вовсе уведомление о выселении.