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Нет удобств в мегаполисе: пенсионерка две недели живёт без канализации в центре Ростова

Нет удобств в мегаполисе: пенсионерка две недели живёт без канализации в центре Ростова
В Ростове 72-летняя женщина две недели вынуждена жить без унитаза, ванны и раковины. У Луизы Дмитриевны Коленовой, проживающей в доме № 124 по улице Станиславского, с 20 июня нет ни холодной, ни горячей воды. За день до этого, когда после подготовки к отопительному сезону в доме включили горячую воду, в квартире пенсионерки прорвало трубу. Из стены в ванной начал течь ручей, затапливая помещение. Луиза Дмитриевна стала бросать на пол сначала тряпки, затем — свои пальто.

- Одно из них было хорошим, я могла в нём ещё долго ходить, - со вздохом говорит женщина.
Нет удобств в мегаполисе: пенсионерка две недели живёт без канализации в центре Ростова
Соседи снизу вызвали коммунальщиков, чтобы те перекрыли воду. Было непонятно, где именно случился прорыв, поэтому слесари стали разбивать стену в ванной, чтобы добраться до труб. После проверки они ничего не нашли. Тогда «умельцы» оставили дырку в стене, камни и кирпич на полу и ушли. С тех пор в течение недели в квартиру к Коленовой три раза приходила с проверкой комиссия из управляющей компании «РИК», руководителем которой является Максим Хвощевский. Однако по каким-то непонятным причинам место прорыва опять не удалось найти.

В течение двух недель Луиза Дмитриевна вынуждена выносить свои отходы на улицу. Женщина очень маленькая и худая, сейчас из-за постоянных нагрузок у неё начались проблемы со спиной. Несколько раз в день она таскает вёдра на свалку, расположенную в нескольких кварталах от её дома. Так как она не может даже попить воды и заварить себе чай, пенсионерка носит баклажки из магазинов.
Нет удобств в мегаполисе: пенсионерка две недели живёт без канализации в центре Ростова
С утра до вечера она занимается тем, что переносит вёдра и опрашивает людей на улице в надежде найти толкового слесаря, который помог бы ей вернуть воду.

- Я два раза писала заявление в водоканал, но их даже не приняли, так как у меня неприватизированная квартира. Тогда я пошла в «РИК», но там почему-то каждый раз нет слесарей.
Нет удобств в мегаполисе: пенсионерка две недели живёт без канализации в центре Ростова
Женщина обращалась за помощью к соседям, чтобы те помогли донести ей вёдра или вытащить на улицу тяжёлые мокрые пальто. Но, увы, она ни от кого так и не получила помощи.

Из дырки в стене в квартиру стали пробираться муравьи. Луиза Дмитриевна жалуется, что ночью не может спать из-за них. По прошествии выходных она снова садится к телефону и начинает обзванивать ЖЭК, «РИК» и слесарей, чьи номера нашла в газетных объявлениях.

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