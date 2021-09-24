В Ростове открылся офис компании Такском

В Ростове-на-Дону открылся офис компании Такском. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут обратиться за помощью в IT-компанию по адресу: Кировский проспект, 40А, офис 1101. В непосредственной близости от него находятся инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) № 25 и № 26, а также Торгово-промышленная палата Ростовской области.Такском - известная российская IT-компания. Она занимает одну из лидирующих позиций в области разработки программного обеспечения для руководителей и бухгалтеров. Именно Такском стал основоположником обмена электронными документами с контролирующими госорганами. Компания помогает различным организациям наладить взаимодействие с государством и контрагентами уже более 20 лет. Кроме того, профессионалы упрощают и ускоряют внутренние бизнес-процессы и решают вопросы, связанные с электронным документооборотом (ЭДО) и электронной отчетностью.- Реализация программы «Цифровая экономика» – одно из важнейших направлений в развитии региона. Наша задача – помочь бизнесу безболезненно перейти на электронное взаимодействие с госорганами и контрагентами, – рассказал руководитель офиса Такском в Ростове-на-Дону Олег Максюта. - Ростовский филиал готов оказать помощь в получении электронной подписи и приобретении носителей для ЭЦП, подборе оптимального тарифа электронной отчетности с учетом специфики бизнеса, в переходе на электронный документооборот с контрагентами при работе с маркировкой и прослеживаемостью. Мы также готовы помочь оборудовать торговую точку онлайн-кассой и подключить магазин к маркировке «под ключ».По данным ФНС, в Ростовской области зарегистрированы более 164 тысяч действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И любой представитель ростовского бизнеса теперь сможет получить профессиональную консультацию по вопросам подключения ЭДО, электронной отчетности, приобретению электронной подписи и другим направлениям деятельности Такском.В честь открытия офиса действуют специальные скидки – до 65% на тарифы электронной отчетности «Удобный», «Комфортный», «Солидный» и «Нулевой» при оформлении договора в новом офисе.Получить консультацию специалистов филиала можно по телефону: +7 (863) 333-58-94 или по почте: info_rnd@taxcom.ru.