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В Ростове от коронавируса вылечились ещё 109 человек

В Ростове от коронавируса вылечились ещё 109 человек
В донской столице еще 109 человек побороли коронавирус. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Так, с начала пандемии вылечиться удалось 4042 жителям донской столицы.

В основном, болезнь протекает бессимптомно. Люди с легкостью переносят инфекцию. При этом, граждане, у которых есть хронические заболевания переносят COVID-19 тяжелее.

От коронавируса САРС-Cov-2 должны защищаться не только пожилые люди, но и люди с ослабленным иммунитетом и борющиеся с хроническими заболеваниями. Эти люди относятся к группе повышенного риска, как в вопросе инфекции, так и в тяжелом течении болезни КОВИД-19, а также возможных осложнений.

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