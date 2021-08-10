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В Ростове осудят банду, устроившую массовые беспорядки во Владикавказе

В Ростове осудят банду, устроившую массовые беспорядки во Владикавказе
В Ростове банда, устроившая массовые беспорядки во Владикавказе, предстанет перед судом. Инцидент произошел в апреле 2020 года.

По версии следствия, Михаил Бестаев, Магомед Кантемиров, Геннадий Сокуров, Георгий Фарниев и Артур Цугкиев участвовали в несакционированной акции против ограничений по COVID-19. Правоохранители задержали мужчин и возбудили в отношении них уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы.

По информации пресс-службы объединенных судов Ростовской области, предварительное слушание назначили на 11 августа. Однако в суд подали ходатайство об отложении судебного разбирательства, чтобы новый защитник ознакомился с материалами дела. Слушание перенесли на 20 августа.

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