В Ростове осудили бездомную женщину, ударившую возлюбленного ножом
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор женщине, которая ударила возлюбленного ножом. Анну Иващенко обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Происшествие случилось еще 26 сентября 2022 года. Тогда дончанка вместе с избранником проживала в одном из заброшенных строений в лесополосе неподалеку от Аксайского моста. Утром к ним в гости пришла подруга. Бездомные достали бутылку спиртного, которую купили на собранные деньги. После распития всех потянуло в сон. Две женщины и мужчина легли на одну кровать.
Анна, посчитав, что ее возлюбленный пристает к подруге, закатила настоящий скандал. Ростовчанка вышла из себя. Она схватила нож и воткнула его в живот избраннику. Обращаться за помощью к врачам раненый не захотел. Только на следующий день, когда его состояние серьезно ухудшилось, пришлось вызвать медиков.
Мужчину госпитализировали, а к Анне наведались полицейские. Сначала женщина попыталась ввести их в заблуждение, но правда быстро вскрылась, и дончанку задержали.
Судья назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.