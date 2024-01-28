В Ростове осудили бездомную женщину, ударившую возлюбленного ножом

Фото: Ростов.Ру

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор женщине, которая ударила возлюбленного ножом. Анну Иващенко обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Происшествие случилось еще 26 сентября 2022 года. Тогда дончанка вместе с избранником проживала в одном из заброшенных строений в лесополосе неподалеку от Аксайского моста. Утром к ним в гости пришла подруга. Бездомные достали бутылку спиртного, которую купили на собранные деньги. После распития всех потянуло в сон. Две женщины и мужчина легли на одну кровать.Анна, посчитав, что ее возлюбленный пристает к подруге, закатила настоящий скандал. Ростовчанка вышла из себя. Она схватила нож и воткнула его в живот избраннику. Обращаться за помощью к врачам раненый не захотел. Только на следующий день, когда его состояние серьезно ухудшилось, пришлось вызвать медиков.Мужчину госпитализировали, а к Анне наведались полицейские. Сначала женщина попыталась ввести их в заблуждение, но правда быстро вскрылась, и дончанку задержали.Судья назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.