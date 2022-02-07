В Ростове на Западном с 19 февраля запретят остановку транспорта

Фото: Алексей Бойко

На Западном в Ростове-на-Дону с 19 февраля запретят остановку транспорта. Это необходимо для увеличения пропускной способности. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Водителям нельзя будет останавливаться на участке от 2-й Володарского до Судостроительной, 90 (по восточной стороне) и от Судостроительной, 66 до дома № 72 (по западной стороне).Кроме того, с 9 февраля проезд закрыт на участке от 22-й Линии до Базарной площади. Под запрет попали 32-я и 31-я Линии (от Вити Черевичкина до Сарьяна). С 20 февраля по 21 марта частичное ограничение движения будет введено на улице Темерницкой, 54/59. Причиной тому станет строительство подземного газопровода.Водителям, исходя из ряда ограничительных мер, рекомендуют заранее планировать свой маршрут.