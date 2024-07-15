В Ростове на Варфоломеева с 17 июля ограничат движение транспорта

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В центре Ростова на три месяца ограничат движение транспорта. Информация размещена на сайте администрации города.С 17 июля водители не смогут свободно проехать по улице Варфоломеева. Трудности возникнут на участке от проспекта Буденновского до переулка Газетного.Причиной неудобств станут работы на водопроводе. Снять все ограничения планируют после 17 октября.Ростовчанам и гостям города рекомендуют продумать альтернативные маршруты, чтобы не потерять в пути много времени.