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В Ростове на сутки отключат холодную воду в Нахичевани

В Ростове на сутки отключат холодную воду в Нахичевани
Жителей Нахичевани в Ростове-на-Дону ждет массовое отключение холодной воды. Питьевая жидкость перестанет поступать в дома 27 февраля.

С 08:00 от коммуникации будут отрезаны люди, проживающие в границах от проспекта Шолохова до улицы Ченцова, от улицы 14-я Линия до улицы 20-я Линия. Вернуть воду обещают спустя сутки — 28 февраля к 08:00.

Причиной неудобств станет плановая реконструкция водопроводной сети на улице 18-я Линия. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики, в работах на объекте задействуют две аварийные бригады АО «Ростовводоканал». Речь идет о восьми специалистах и шести единицах техники.

Ростовчан просят сформировать запасы питьевой жидкости.
Фото: Ростов.ру
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