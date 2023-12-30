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В Ростове на Шоссейной 30 декабря ограничили движение транспорта

В Ростове на Шоссейной 30 декабря ограничили движение транспорта
В Ростове на улице Шоссейной ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Ограничение будет действовать до 31 декабря до 06:00. Речь идет об участках: съезд с Восточного шоссе на улицу Пойменную (после поста ДПС), на Пойменной, № 1А и съезд на улицу Шоссейную (объезд). На участке возле дома № 176а по улице Шоссейной проведут откачку воды.

Пока водителям необходимо воспользоваться альтернативными маршрутами.
Фото: Rostov.ru
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