В Ростове на Шоссейной 30 декабря ограничили движение транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове на улице Шоссейной ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в администрации донской столицы.Ограничение будет действовать до 31 декабря до 06:00. Речь идет об участках: съезд с Восточного шоссе на улицу Пойменную (после поста ДПС), на Пойменной, № 1А и съезд на улицу Шоссейную (объезд). На участке возле дома № 176а по улице Шоссейной проведут откачку воды.Пока водителям необходимо воспользоваться альтернативными маршрутами.