В Ростове на Северном двое мужчин обокрали кофейню

Фото: соцсцети.

В Ростове на бульваре Комарова двое неизвестных обчистили местную кофейню. Об этом 6 августа сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Кадры с камеры видеонаблюдения появились в местных пабликах. На видео можно заметить, что двое молодых людей ночью прокрались в кофейню. В руках у одного из них был фонарик. Воры тут же отправились к месту кассира, где, по их мнению, должны храниться деньги. Один из парней опасался, что их заметят, и выбегал на середину зала. Вероятно, чтобы вовремя заметить свидетелей.По словам автора ролика, предметом наживы стали деньги из кассы и сейф с документами сотрудников.В ГУ МЧС по региону сообщили, что полицейские проводят розыскные мероприятия. После поступления сообщения о краже было заведено уголовное дело.- Полицейские проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает ведомство.