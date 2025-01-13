В Ростове на рабочей неделе начнутся заморозки до -4 градусов

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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе температура опустится до -4 градусов. Прогнозом с 13 по 17 января поделились сотрудники Гидрометцентра.В понедельник, 13 января, будет пасмурная и зябкая погода. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. Днем максимальная температура воздуха составит +3 градуса, а ночью похолодает до +1. С утра ростовчан порадует снег. На дорогах образуется гололедица.Во вторник будет резкое похолодание до -4 градусов. Ночью термометр покажет -3. Осадков не ожидается.В среду, 15 января, утром столбики термометров покажут -3 градуса. Вечером синоптики прогнозируют -2. Порывы ветра могут достигнуть 8 метров в секунду.В четверг ростовчан также ждут морозы. Днем температура воздуха составит -4 градуса, а вечером будет -3. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.В пятницу, 17 января, будет ветрено. Порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха днем и вечером будет равна -2 градусам. Также в этот день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.