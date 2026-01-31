Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» проиграл «Химику» в матче в рамках ВХЛ. Встреча состоялась 31 января на ледовой арене в донской столице.Первая забитая шайба в игре была со стороны гостей. Второй период оказался еще более неудачным для донской команды: гол был забит, но в итоге отменен.В третьем отрезке команда с юга пропустила два гола от Константина Лукина и Ивана Рябова за 29 секунд. Но все же «Ростову» удалось поразить ворота «Химика», сократив отставание до одного гола — 1:3.После соперник за 31 секунду до финальной сирены забил в ворота донской команды еще одну шайбу и установил финальный счёт — 1:4.Отметим, что донская команда спустилась вниз на одну строчку и заняла вновь последнее место в ВХЛ.