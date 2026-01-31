Фото: соцсети

Нейросеть показала, как Ростов изменится через 500 лет. В коротком видео автор Анна Райдер поделилась видением будущего для жителей донской столицы, отметив самые впечатляющие перемены.Уже через сто лет на улицах Ростова можно будет увидеть роботов, которые станут полноценными членами общества. Дороги будут отремонтированы до такого состояния, что автомобили смогут буквально скользить по поверхности. Город преобразится: появятся высотные здания, которые будут устремляться в небо, достигая невероятной высоты.Однако жителей Ростова больше всего удивило не это. Их поразил факт существования в городе метро, которого так не хватало горожанам.