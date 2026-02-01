В Аксайском районе произошло возгорание в жилом доме
В Аксайском районе произошло возгорание в жилом доме. Пожар вспыхнул 31 января в поселке Красном на улице Октябрьской.
Жители соседних домов заметили клубы черного дыма и сразу же сообщили о происшествии в пожарную службу. Специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, охватившее площадь 25 квадратных метров.
По данным МБУ АР УПЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания пока остаются неизвестными, ведется расследование.