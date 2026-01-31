Новости
По факту травмирования ростовчанки из-за падение льдины проводится проверка прокуратурой

Прокуратура Ростовской области начала проверку после того, как льдина упала на жительницу Ростова-на-Дону, причинив ей травмы.

Инцидент случился утром 31 января на проспекте Коммунистическом 4/1. Очевидцы вызвали скорую помощь, пожилую женщину госпитализировали. В администрации добавили, что окажут пострадавшей помощь, а работу УК проверят.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
Фото: прокуратура РО
