В Ростове на проект капремонта особняка «водочного короля» потратят 4 млн рублей

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В Ростове планируют провести капитальный ремонт в доходном доме «водочного короля». Контракт на подготовку проекта опубликован на сайте государственных закупок.Речь идет о вековом особняке Николая Токарева на улице Большой Садовой, 106/46. Сейчас в здании располагается городская поликлиника № 10, которая и выступила заказчиком работ. У памятника культурного наследия собираются отреставрировать фасад, часть крыши, водостоки и отремонтировать архитектурную подсветку.От подрядчика требуется изучить рельеф, обследовать фасад и предложить варианты усиления некоторых элементов: конструкции крыши, стены закрепления грунтов. Кроме того, необходимо выбрать цвета, в которые перекрасят здание, и составить смету. При расчете средств важно учесть затраты на авторский и технический надзор (строительный контроль).На все работы по подготовке документации и ее утверждению дается меньше года - до 30 сентября 2024-го.На проект выделили более 4,1 миллиона рублей. Однако подрядчик предложил сделать проект за меньшую стоимость - 3,9 миллиона.Четырехэтажный особняк построил в 1905 году ростовский купец, владелец спиртоводочного завода Николай Токарев. Предпринимателя запомнили как промышленника, фабриканта, общественного деятеля и щедрого благотворителя. Он передал городу не одно учебное заведение, построенное на собственные деньги. Однако многим он запомнился как владелец алкогольного завода. Там производили известную водку «Токаревку», лучшую во всей империи.До революции в здании располагались Русское театральное сообщество, продуктовый магазин и другие торговые точки. После прихода советской власти доходный дом стал городской больницей № 10. В годы ВОВ здание чудом уцелело. В 1990-х годах к юбилею города здание отреставрировали. Сейчас там снова находится медицинское учреждение - поликлиника № 10.