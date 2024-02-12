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В Ростове на мужчину, который преследовал школьниц, возбудили уголовное дело

В Ростове на мужчину, который преследовал школьниц, возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону на мужчину, который преследовал двух школьниц, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Напомним, инцидент произошел 9 февраля примерно в 13:00 около дома № 2/81 на улице Брестской. Мужчина в тот день схватил руками восьмилетнюю девочку, которая заходила в подъезд многоэтажки. Школьница испугалась и начала кричать, тем самым спугнула хулигана. Неизвестный скрылся, а малышка убежала домой и рассказала о произошедшем родителям. Взволнованные родственники тут же обратились в полицию.

Позже стало известно, что подобное незнакомец совершил еще с одной девочкой. Хулигана стали разыскивать. Ориентировки на злоумышленника массово распространяли в социальных сетях.

- Личность мужчины устанавливают. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.
Фото: соцсети
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