В Ростове на Мильчакова будут установлены светофоры

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В Ростове будут установлены светофоры на улице Мильчакова в текущем году. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 21 февраля.Речь идет про участок, где Мильчакова пересекается с улицей Благодатной. Там планируют установить 32 светофора, половина (16) из них - для пешеходов.Объекты обойдутся в 1,7 миллиона рублей. В стоимость входят все работы, необходимые для того, чтобы их поставить. К этому относятся, в том числе, и бурение ям, и бетонирование, и затраты на оплату материалов и зарплату рабочим, и пуско-наладочные работы. Также на перекрестке появятся соответствующие дорожные знаки. Средства на все это будут направлены из бюджета донской столицы.