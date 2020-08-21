Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на этой неделе ожидается облачная и теплая погода

В Ростове на этой неделе ожидается облачная и теплая погода
Облачная погода без осадков ожидается в донской столице на этой рабочей неделе. О прогнозе погоды с 24 по 28 августа рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

Вся неделя в Ростове будет облачной, с прояснениями. Несмотря на это, осадков и сложных метеоусловий в донской столице не ожидается.

В понедельник синоптики прогнозируют самую прохладную температуру. Днем столбики термометров покажут +29 градусов.

Во вторник и среду, несмотря на облака, воздух прогреется до +31 градуса.

Четверг станет самым жарким днем на этой неделе. Столбики термометров покажут +32 градуса, а на небе на протяжении всего дня будут тучи.

В последний рабочий день столбики термометров опустятся до +30 градусов, однако ухудшения погоды синоптики не прогнозируют.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.