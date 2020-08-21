В Ростове на этой неделе ожидается облачная и теплая погода
Облачная погода без осадков ожидается в донской столице на этой рабочей неделе. О прогнозе погоды с 24 по 28 августа рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.
Вся неделя в Ростове будет облачной, с прояснениями. Несмотря на это, осадков и сложных метеоусловий в донской столице не ожидается.
В понедельник синоптики прогнозируют самую прохладную температуру. Днем столбики термометров покажут +29 градусов.
Во вторник и среду, несмотря на облака, воздух прогреется до +31 градуса.
Четверг станет самым жарким днем на этой неделе. Столбики термометров покажут +32 градуса, а на небе на протяжении всего дня будут тучи.
В последний рабочий день столбики термометров опустятся до +30 градусов, однако ухудшения погоды синоптики не прогнозируют.