В Ростове на этой неделе ожидается облачная и теплая погода

Облачная погода без осадков ожидается в донской столице на этой рабочей неделе. О прогнозе погоды с 24 по 28 августа рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.Вся неделя в Ростове будет облачной, с прояснениями. Несмотря на это, осадков и сложных метеоусловий в донской столице не ожидается.В понедельник синоптики прогнозируют самую прохладную температуру. Днем столбики термометров покажут +29 градусов.Во вторник и среду, несмотря на облака, воздух прогреется до +31 градуса.Четверг станет самым жарким днем на этой неделе. Столбики термометров покажут +32 градуса, а на небе на протяжении всего дня будут тучи.В последний рабочий день столбики термометров опустятся до +30 градусов, однако ухудшения погоды синоптики не прогнозируют.