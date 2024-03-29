В Ростове на две недели отключат горячую воду
Тысячи ростовчан останутся без горячей воды. Массовые отключения в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах города начнутся 15 апреля.
Горячее водоснабжение перекроют в домах на улицах Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, бульваре Комарова, проспектах Королева и Космонавтов.
Аналогичная ситуация будет в границах улиц Лелюшенко — Миронова — Думенко, на проспектах Нагибина и Ленина, улицах Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Ярослава Галана, Ларина, Погодиной, Нариманова, Новаторов, Врубовой, в переулках Актюбинском и Ахтарском.
Причиной временных неудобств станет проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей. По информации РТС (прим. — Ростовские тепловые сети), горячую воду включат 28 апреля.