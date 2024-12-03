Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону за неделю родились две тройни

В Ростове-на-Дону за неделю родились две тройни
В Ростове-на-Дону за неделю родились две тройни. Счастливые новости передали DonDay из областного перинатального центра.

В конце ноября в жизни двух женщин из донского региона произошло настоящее чудо. У семьи Чибиневых появились на свет трое сыновей. Первенец Семён весил 1 790 граммов, его братья Дмитрий и Максим родились с весом 2 350 и 2 270 граммов. У этой семьи из Аксайского района есть также дочь по имени Милана.

Всего через несколько дней в семье Бесчестновых появились две девочки и мальчик: Дарина, весившая 1 250 граммов, Злата — 1 480 граммов и Данил — 1 900 граммов.

Все мамы и новорожденные чувствуют себя отлично и готовятся к выписке.
Фото: ростовский перинатальный центр
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.