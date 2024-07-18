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В Ростове-на-Дону во время родов женщина потеряла 3,5 литра крови и чудом осталась жива

В Ростове-на-Дону во время родов женщина потеряла 3,5 литра крови и чудом осталась жива
В Ростове-на-Дону во время родов женщина потеряла 3,5 литра крови и чудом осталась жива. Об этом стало известно только в июле, хотя инцидент произошёл ещё 31 мая.

Рано утром у женщины началось сильное кровотечение. Ее муж вызвал скорую помощь. К тому времени, как медики приехали, ростовчанка уже очень ослабла и не могла сама встать. До машины скорой помощи ее нес муж.

К моменту, когда женщину доставили в больницу, она потеряла половину объема крови. Ее жизнь была под угрозой.

Жительницу Ростова оперировали 15 человек на протяжении четырех часов.

В Перинатальном центре Ростовской области сообщили, что и маму и ребенка удалось спасти.

Женщину с новорожденной дочерью выписали из больницы 10 июля.
Фото: Перинатальный центр РО
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