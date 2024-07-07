Ростовские врачи спасли женщину, которая потеряла 1,3 литра крови во время родов
Ростовские врачи спасли женщину, которая потеряла 1,3 литра крови во время родов. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.
30-летняя ростовчанка поступила в больницу в 40 недель с плановой госпитализацией. Через день у роженицы начались схватки. Через несколько часов родилась здоровая девочка весом 3,5 кг. Однако после родов возникли проблемы. У молодой матери началось сильное кровотечение, которое могло привести к печальным последствиям.
- В этой сложной ситуации бригада врачей, принимавших роды, в кратчайшие сроки сделала все возможное, чтобы избежать печальных последствий, включая тампонирование матки баллоном и другие необходимые в таких обстоятельствах операции. Кровопотеря составила 1300 мл, - прокомментировала заместитель главного акушера Виталина Какрина.
Уже на третий день женщина была выписана вместе с ребенком. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.