Фото для иллюстрации: Ростовский перинатальный центр

Ростовские врачи спасли женщину, которая потеряла 1,3 литра крови во время родов. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.30-летняя ростовчанка поступила в больницу в 40 недель с плановой госпитализацией. Через день у роженицы начались схватки. Через несколько часов родилась здоровая девочка весом 3,5 кг. Однако после родов возникли проблемы. У молодой матери началось сильное кровотечение, которое могло привести к печальным последствиям.- В этой сложной ситуации бригада врачей, принимавших роды, в кратчайшие сроки сделала все возможное, чтобы избежать печальных последствий, включая тампонирование матки баллоном и другие необходимые в таких обстоятельствах операции. Кровопотеря составила 1300 мл, - прокомментировала заместитель главного акушера Виталина Какрина.Уже на третий день женщина была выписана вместе с ребенком. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.