В Ростове-на-Дону в Нахичевани планируют снести столетний дом

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В Ростове-на-Дону, в районе Нахичевань, планируют снести столетний дом, принадлежавший Анне Акимовой — дочери помещика Степана Акимова. Эта информация появилась на сайте городской администрации 16 сентября.Двухэтажное здание, расположенное по адресу 19-я линия, 4, литер А и Б, было признано аварийным ещё в 2020 году. По данным документа, власти планируют выкупить земельный участок площадью 1010 квадратных метров.Несмотря на то, что дом признан аварийным, 30 жильцов до сих пор в нём проживают. После оценки жилья им выплатят денежную компенсацию.Изначально семья мещанина Степана Акимова жила на улице Ульяновской, 14. Во время войны дом сильно пострадал. В 1911 году он перешёл по наследству к Анне Степановне Акимовой, но вскоре началась Первая мировая война. В 1920 году дом был частично разрушен из-за попадания в него снаряда: взрывной волной были выбиты стёкла, пробита крыша, на стенах появились трещины. Анна решила продать отцовский дом. Новый владелец не стал заниматься его реконструкцией. За свою историю дом обветшал. В 1998 году его признали объектом культурного наследия.После продажи отцовского дома Анна Акимова переехала в район Нахичевань. Последние годы она жила в доме на 19-й Линии, который был построен в 1917 году.