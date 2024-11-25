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В Ростове-на-Дону семья разыскивает 36-летнюю женщину, которая пропала без вести

В Ростове-на-Дону семья разыскивает 36-летнюю женщину, которая пропала без вести
В Ростове-на-Дону семья разыскивает 36-летнюю женщину, которая пропала без вести. Уже неделю родственники не имеют никаких сведений о местонахождении Ирины Черкасской.

16 ноября Ирина ушла из дома в неизвестном направлении. Когда она перестала отвечать на звонки, близкие начали беспокоиться. В поисках помощи родственники обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Ирина имеет рост около 160 сантиметров и среднее телосложение. Ее волосы русого цвета, а глаза голубые.

В тот день Ирина была одета в светлые джинсы и черную куртку.

Если вы узнали женщину на фотографии или обладаете информацией о ее местонахождении, сообщите по номеру телефона: 8-952-572-29-69.
Фото: Родственники Ирины
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