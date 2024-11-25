Фото: Родственники Ирины

В Ростове-на-Дону семья разыскивает 36-летнюю женщину, которая пропала без вести. Уже неделю родственники не имеют никаких сведений о местонахождении Ирины Черкасской.16 ноября Ирина ушла из дома в неизвестном направлении. Когда она перестала отвечать на звонки, близкие начали беспокоиться. В поисках помощи родственники обратились к сотрудникам правоохранительных органов.Ирина имеет рост около 160 сантиметров и среднее телосложение. Ее волосы русого цвета, а глаза голубые.В тот день Ирина была одета в светлые джинсы и черную куртку.Если вы узнали женщину на фотографии или обладаете информацией о ее местонахождении, сообщите по номеру телефона: 8-952-572-29-69.