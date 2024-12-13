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В Ростове-на-Дону с 1 января увеличится плата за детские сады

В Ростове-на-Дону с 1 января увеличится плата за детские сады
В Ростове-на-Дону со следующего года увеличится плата за детские сады. Об этом сообщили в администрации города.

С 1 января для детей старше трех лет стоимость пребывания в саду вырастет на 42 рубля 50 копеек, а для младших детей — на 36 рублей 76 копеек. Таким образом, ежедневная плата за пребывание детей до трёх лет составит 97 рублей 94 копейки, а для детей от трёх до семи лет — 113 рублей 55 копеек.

Большая часть этих средств будет направлена на оплату питания дошкольников. В донской столице более 50 тысяч детей посещают дошкольные образовательные учреждения, где им предоставляется пятиразовое питание.

По информации ведомства, каждая семья имеет возможность компенсировать часть расходов на присмотр и уход за ребенком. Возврат средств составляет 20% на первого ребёнка, 50% — на второго и 70% — на третьего и последующих детей.
Фото: Ростов ру
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